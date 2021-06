Zoff: “Insigne può essere la stella dell’Europeo! L’Italia di Mancini mi piace”

Dino Zoff, ex portiere del Napoli e della Nazionale, intervistato alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha toccato vari temi, tra cui il prossimo Europeo.

“L’Italia di Mancini mi piace, sta facendo cose buonissime. Ha fatto risultati straordinari e le prospettive sono buone. Sono fiducioso anche perché si comincerà in casa che è una situazione di vantaggio. La squadra dà grandi garanzie. Insigne ha le qualità per essere la stella di questo Europeo. Vorrei che mettesse a punto le sue grandi capacità. Raspadori come Paolo Rossi? La prospettiva del ragazzo è buona e chi lo conosce pronostica un grande avvenire. L’Italia ha ottimi portieri, c’è un esperto e due giovani. Donnarumma è bravissimo e siamo a posto così in porta. Deve giocare in squadre di vertice per essere tra i migliori al mondo. Il futuro è dalla sua parte e lo vedo in un team fortissimo. Calcio spezzatino? Ho paura che la gente possa andare a guardare solo certe partite, ma chi vuole un panorama più completo non può seguirle tutte. Io sono sempre contro l’esagerazione. Le partite erano già sparpagliate bene. Paolo Rossi era forte, i numeri son numeri. Era un bomber e faceva la cosa giusta al momento giusto sempre”.