TMW – Nuovo membro nello staff di Spalletti: 3 le ipotesi

Dopo aver firmato il contratto con il Napoli Luciano Spalletti sta lavorando per ridefinire al meglio il suo staff. Non c’è ancora un nome per il nuovo match analyst – colui che si occupa della performance tecnico-tattica dei calciatori.

Due sono i candidati al ruolo: Simone Beccaccioli che ha affiancato Di Francesco sulla panchina di Roma e Cagliari; Massimo Carcarino che ha lavorato con De Zerbi a Sassuolo.

C’è però una terza ipotesi: una soluzione interna pensata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli vorrebbe infatti costruire un’area tecnica che lavori per la società a prescindere dall’allenatore.

Si attendono notizie per scoprire chi farà parte del nuovo tecnico del Napoli.