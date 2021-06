Tavecchio: “Serie A spezzatino? Iniziativa commerciale. Lotito deve cedere la Salernitana”

Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Serie A spezzatino? Dovrebbe esserci il principio della contemporaneità delle partite. In relazione all’evento e alla tempistica si conoscono i risultati, bisognerebbe farle tutte insieme. Queste iniziative sono di natura commerciale. Inter-Juventus? Non ho visto il servizio de Le Iene, non posso esprimere un’opinione. Abbiamo ottenuto ben 4 partite a Roma negli Europei e l’apertura a Roma, fu un grande risultato a livello politico. Multiproprietà dei club italiani? Non è possibile che queste operazioni vadano a termine, ci sono le carte federali che parlano chiaro. Anche durante la mia gestione furono sistemate in modo che fino al quarto grado di parentela non ci possa essere un rapporto. Chi ha una squadra non può averne una seconda. Lotito dovrà per forza cedere la Salernitana. Un club deve essere gestito da una struttura indipendente. Europei? Ci spero tanto ma non è facile”.