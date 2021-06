La Supercoppa Europea tra Villarreal e Chealsea si giocherà in Irlanda del Nord, a Belfast. Le due squadre che hanno vinto rispettivamente Europa League e Champions League si sfideranno al Windsor park di Belfast il prossimo 11 agosto.

La finale era in programma a Instanbul, ma le restrizioni Covid non hanno permesso il suo svolgimento.

I dettagli per la vendita dei biglietti non sono ancora disponibili, ma c’è la speranza di poter accogliere i tifosi delle due squadre.