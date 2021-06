Pedullà: “Con Sarri la Lazio punterà due giocatori azzurri”

Alfredo Pedullà. esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare dell’affare Sarri alla Lazio: ” Con Sarri la Lazio avanzerà offerte su due giocatori azzurri: Hysaj e Maksimovic. Sul difensore centrale c’è anche la Fiorentina di Gattuso. Ma quest’ultimi dovranno prima vedere come si evolverà la situazione di Milenkovic. Vice di Sarri? Sarà Martusciello, il quale ha avuto dei contatti anche con Aurelio De Laurentiis, negli ultimi giorni, per entrare nello staff di Spalletti, ma ha rifiutato”.