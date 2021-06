Insigne: “Turchia? Non siamo più abituati a giocare con il pubblico”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Rai dopo la vittoria dell’Italia contro la Repubblica Ceca: “Sono contento soprattutto per la prestazione, manca una settimana per l’Europeo e abbiamo superato un ottimo test. Leader tecnico? No, a 30 anni mi sento solo vecchio (ride ndr.). Sono contento della fiducia del mister, io cerco di giocare per la squadra. Siamo un grande gruppo con un grande spirito, merito anche del mister Mancini. Ci stiamo divertendo tutti e stiamo esprimendo un bel gioco. Profilo basso? Io penso che è presto per vedere dove arriveremo. Sappiamo chi siamo e cosa dobbiamo fare, poi si vedrà. Turchia? Sarà una bella emozione, non siamo più abituati a giocare con il pubblico. Ora dobbiamo recuperare le energie e dare il massimo per non deludere i tifosi”.