Olivier Giroud, attaccante accostato al Milan, ha appena rinnovato il contratto in scadenza con il Chelsea di un altro anno. I rossoneri sembravano interessati a tesserare il centravanti francese a parametro zero. Tuttavia, la pista non è tramontata definitivamente, visto che i blues potrebbero cederlo in caso di un’offerta gradita alla finestra. Dunque, i rossoneri restano alla porta. A riportare è La Gazzetta Dello Sport.