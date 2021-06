Europeo 2020, i pronostici del CIES: la posizione dell’Italia

Il CIES, l’Osservatorio del calcio, ha reso pubblico sul proprio sito il pronostico sulla probabile squadra vincitrice dell’ Europeo.

L’analisi si basa sul livello medio sportivo del club in cui giocano i calciatori convocati in nazionale. A questi dati si sommano il numero medio dei minuti giocati dei calciatori nei campionati delle Nazionali partecipanti all’Europeo 2020. Quest’analisi di dati produce un coefficiente: in base al suo valore viene stilata la classifica.

Secondo questo pronostico la squadra vincitrice sarebbe la Francia con un coefficiente di 1.29, seguita da Germania (1.26) e Spagna (1.26).

La Nazionale Italiana con un coefficiente di 1.13 dovrebbe classificarsi sesta.

La finale dell’Europeo è prevista per l’11 luglio, solo allora sapremo se queste previsioni fossero giuste.