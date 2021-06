Stefano Sensi lascia il ritiro della nazionale italiana e non prenderà parte alla spedizione per gli Europei. Il centrocampista dell’Inter, inserito nella lista ufficiale per Euro2020, è costretto a lasciare il ritiro, dopo aver riportato un risentimento muscolare agli adduttori.

Dopo aver valutato le condizioni dell’infortunio, Roberto Mancini è stato costretto a scegliere il sostituto. Al posto dell’interista sarà convocato il trequartista dell’Atalanta Matteo Pessina.