Il futuro di Giacomo Raspadori è il Sassuolo. Ad assicurarlo è l’amministratore delegato Carnevali, che nell’edizione odierna di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non vogliamo cederlo e non ascolteremo nessun’offerta. Per quanto riguarda le offerte per gli altri calciatori, valuteremo, ma Raspadori rimarrà al 100%”