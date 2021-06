Il Mattino – La scelta Politano – Bernardeschi giustificata dal falso nove

Matteo Politano non è stato scelto per l’Europeo 2020.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il calciatore sarebbe stato escluso per due motivi. Troppi esterni nel 4-3-3 di Mancini avrebbero offuscato il talento del calciatore azzurro, a causa di una concorrenza sfrenata nel tridente d’attacco. La seconda possibile motivazione riguarda Bernardeschi(scelto proprio al posto dell’azzurro): il calciatore della Juventus potrebbe talvolta agire anche da falso nove e sostituire a partita in corso uno tra Belotti ed Immobile. Quest’ultima è stata una componente decisiva per la decisione finale di Mancini sul dualismo Berna-Politano.

All’attaccante del Napoli non resterà che rilassarsi e ripartire con più grinta sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti.