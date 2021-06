Miralem Pjanic dopo l’esperienza al Barcellona potrebbe tornare nuovamente in Serie A, precisamente alla Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, dietro questo ritorno potrebbe esserci la volontà di Massimiliano Allegri. Oltre alle sue qualità tecniche, l’allenatore dei bianconeri lo apprezza per la sua forza all’interno dello spogliatoio, ma non sarebbe un operazione molto semplice. La Juventus, oggi, potrebbe ritrovarlo nuovamente solo tramite la formula del prestito.