La carriera da allenatore dell’ex azzurro Maurizio Domizzi inizia a dare i suoi primi frutti. Dopo l’esperienza positiva al Pordenone, l’ex difensore è diventato uno dei profili più richiesti tra Serie B e Serie C. Ecco quanto raccolto da Tutto Mercato Web:

“Non c’è solo il Lecco, che però vaglia anche altri nomi, sulle tracce di Maurizio Domizzi. Il giovane allenatore, reduce dall’esperienza positiva alla guida del Pordenone nel finale di stagione (conclusa con la salvezza dei neroverdi), è infatti fra i profili più corteggiati sia in Serie C sia in Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sull’ex difensore si sarebbero infatti mosse sia il ChievoVerona, alla ricerca del sostituto di Aglietti, sia la Pro Vercelli, qualora Modesto dovesse spiccare il volo verso altre piazze”.