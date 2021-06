Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, Maurizio Sarri, in procinto di diventare il nuovo allenatore della Lazio, ha chiesto alla dirigenza biancoceleste due calciatori del Napoli: Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto, e, soprattutto, Lorenzo Insigne, che è il sogno per eccellenza dell’allenatore, oltre a Jerome Boateng e Emerson Palmieri, chiesto anche dal Napoli. Il sacrificato potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic.