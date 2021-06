Secondo quanto riportato da ”L’Eco di Bergamo”, oltre al Napoli e la Lazio, per Thorsby ci sarebbe anche l’Atalanta. Il club nerazzurro si sarebbe interessato al norvegese dopo il vano tentativo per Schouten del Bologna. La cifra richiesta per il mediano blucerchiati è tra i 7 e gli 8 milioni di euro.