Pau Torres: ”Sto bene al Villarreal, ora penso solo alla nazionale”

Pau Torres è uno dei difensori più apprezzati del momento in Europa, soprattutto dopo la vittoria dell’Europa League col suo Villarreal. Non sono un segreto gli interessamenti di club come Napoli o Manchester United, ma lo spagnolo dal ritiro con la ”Roja” esclude un trasferimento a breve:

”Sono sotto contratto con il Villarreal, abbiamo vinto l’Europa League e parteciperemo alla Champions League il prossimo anno. Sono concentrato sulla nazionale ma sapere che tanti club sono interessati a me, mi dà ancora più consapevolezza del gran lavoro che sto facendo. So che il mio club non ha alcuna intenzione di lasciarmi andare”.