Alessio Dionisi è certamente uno dei tecnici più apprezzati del panorama calcistico italiano e, oltre agli interessamenti di club come Napoli e Sassuolo, spunta anche la Sampdoria. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i blucerchiati avrebbero già contattato il tecnico dell’Empoli per sostituire Ranieri. Lo scoglio della trattativa potrebbe essere proprio il club toscano, infatti il contratto dell’ex-Venezia scade nel 2022 e per liberarlo il club genovese potrebbe essere costretto a offrire un indennizzo economico oppure una contropartita tecnica.