La Repubblica – Rischio Insigne-Mertens sul mercato: la situazione

L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma sul Napoli e sulle sue possibili trattative di mercato.

La società partenopea, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha il compito di snellire l’organico e ridurre gli ingaggi, in seguito al deficit economico provocato dal Covid-19. Sebbene Lorenzo Insigne e Dries Mertens siano due pilastri fondamentali per il Napoli, non è detto che non possano ricevere offerte, che eventualmente il club azzurro terrà in considerazione.

L’attaccante belga, ha attualmente uno stipendio da 4,5 mln di euro a stagione, un ingaggio troppo alto da sostenere per la società; mentre il capitano azzurro, dovrà discutere del rinnovo al suo rientro dalla Nazionale.

Se dovesse far bene agli Europei, le offerte per il cartellino di Insigne non mancherebbero e non è da sottovalutare la scelta del Napoli sulla sua non permanenza in squadra.