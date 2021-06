La Repubblica – Definito il nuovo staff tecnico del Napoli

In seguito all’ufficialità di Luciano Spalletti come allenatore del Napoli per la prossima stagione, il club partenopeo ha definito il nuovo staff tecnico della squadra.

A parlarne è l’edizione odierna de La Repubblica, che riporta i nomi dei prossimi membri del team. Francesco Sinatti sarà il preparatore tecnico (volto già noto durante le stagione di Sarri al Napoli) per volontà del patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, mentre Domenichini, Baldini, Pane e Iaia saranno i fedelissimi scelti da Spalletti.

Prende forma, dunque, il nuovo Napoli.