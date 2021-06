Come riportato da Tuttomercatoweb, l’incontro in programma oggi tra la dirigenza dello Spezia e l’allenatore, Vincenzo Italiano, più volte accostato al Napoli nei mesi scorsi, è andato a buon fine ed il tecnico ha deciso di restare in Liguria anche per la prossima stagione. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni o anche nelle prossime ore.