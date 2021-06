Il Mattino – Pecoraro: “Caso Pjanic? Spero che sia Rizzoli a spiegarlo…”

L’edizione odierna de Il Mattino, riporta l’intervista rilasciata dall’ex capo della Procura Federale, Giuseppe Pecoraro, in merito al caso Pjanic in Inter-Juventus.

L’ex prefetto di Roma, ha dichiarato di non aver mai pensato alla cattiva fede di Orsato e degli altri componenti della terna arbitrale e che quell’errore non abbia influenzato la lotta scudetto tra Napoli e Juve. Pecoraro sostiene infatti, che la squadra azzurra abbia perso il duello con la sconfitta, del giorno seguente, contro la Fiorentina.

In merito alla richiesta dell’audio da parte di Rizzoli, il funzionario italiano spera che diventi noto il prima possibile, così da chiarire la situazione e chiudere definitivamente la faccenda.