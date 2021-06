Emerson Palmieri tra Inter e Napoli, la situazione

Emerson Palmieri, fresco campione d’Europa con il Chelsea, potrebbe fare ritorno in Italia. Ne fa il punto Calciomercato.com, sottolineando come i blues chiedano almeno 20 milioni di euro per venderlo nonostante la scadenza di contratto tra un anno.

Ci pensa l’Inter, che l’italo-brasiliano tra i primi obiettivi della lista. Il giocatore piace da tempo ai nerazzurri che però hanno prima bisogno di vendere per poi cercare di far abbassare le pretese in quanto ritengono al richiesta del Chelsea troppo alta.

Dal momento che a fare le valigie saranno sicuramente Young e uno tra Hakimi e Perisic, Emerson farebbe molto comodo all’Inter. Ma c’è il Napoli a fare concorrenza, siccome Luciano Spalletti avrebbe interesse a riportare in Serie A l’esterno che ha già allenato ai tempi di Roma. Per adesso è molto probabile l’addio al Chelsea, ma per l’ex giallorosso potrebbe scatenarsi addirittura un’asta.