UFFICIALE – Macedonia-Slovenia, le formazioni ufficiali: confermato un calciatore del Napoli!

In attesa dello storico Europeo a cui parteciperà la Macedonia del Nord, il team di Pandev e compagni sfida, alle 18:00, la Slovenia in amichevole. Oltre all’ex azzurro Pandev, anche Elmas è stato confermatissimo dal commissario tecnico della nazionale al centro della squadra che affronterà il team di Josip Ilicic. Differentemente a quanto accade nel Napoli, Eljif è un perno fondamentale della favola macedone. Match già iniziato in contemporanea anche col match del Kosovo al quale prenderà parte, sempre da titolare, Amir Rrahmani.