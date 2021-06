UFFICIALE – Kosovo-San Marino, un azzurro partirà titolare: i dettagli

Nonostante la mancata qualificazione all’Europeo, il Kosovo, nella giornata di oggi, affronterà in amichevole il San Marino, ultima vittima dell’Italia prima dell’inizio del campionato. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 ed infatti gli allenatori hanno fatto già sapere le formazioni ufficiali. In difesa, per i padroni di casa, ci sarà Amir Rrahmani! Il difensore centrale del Napoli difenderà i colori della sua nazionale dopo l’assenza per Coronavirus nell’ultimo impegno proprio del Kosovo. Di seguito le formazioni ufficiali:

This is #Kosova's official line-up for the friendly match against San Marino!#KOSSMR | 🇽🇰🇸🇲 pic.twitter.com/gqYuaFIdF9 — Kosovan Football 🇽🇰 | 😷 (@kosovanfooty_EN) June 1, 2021