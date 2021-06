Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista di Sky, ha raccontato le informazioni in suo possesso sul futuro di Gigio Donnarumma:

“Per me Donnarumma è uno dei portieri migliore al mondo, un fenomeno ancora giovanissimo e dunque un’occasione per tutti, ha solo 22 anni. Dalle informazioni che ho io, non a sensazione ma proprio da chiacchierate varie, alla fine andrà al Paris Saint-Germain. Questo è quel che mi risulta”.