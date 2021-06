Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul a SkySPort:

“De Paul può rimanere in Italia? Certo, anche perché l’Udinese non l’ha ancora venduto. L’Atlético Madrid ha avviato una trattativa ufficiale con l’Udinese, sta trattando sulla cifra, ma non vuol dire che Milan e Inter non possano inserirsi. È uno degli obiettivi principali del Milan”.