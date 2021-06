Repubblica – Napoli, Spalletti al lavoro su difesa e centrocampo: la situazione

Repubblica parla del nuovo Napoli di Luciano Spalletti che, di comune accordo con De Laurentiis, mette le basi per un nuovo ciclo.

I due reparti sui quali si focalizzerà il lavoro del tecnico toscano sono difesa e centrocampo: si continuerà con il 4-2-3-1, non sarà rivoluzione ma “la maggior parte dei big saranno blindati”, scrive il quotidiano.

Un problema, però, è quello del monte ingaggi. “Il Napoli conta in un colpo solo di ridurre il suo monte ingaggi e di avere in casa una cifra sostanziosa da investire sul mercato”. Lo stipendio più oneroso è quello di Koulibaly (6.5 milioni), che potrebbe partire dopo 7 anni in azzurro: piste inglesi e spagnole per lui. Per Fabian Ruiz, invece, potrebbero aprirsi le porte del PSG.

I nomi in entrata, per ora, sono quelli di Senesi, D’Ambrosio, Emerson Palmieri per la difesa, De Paul e Basic per il centrocampo.