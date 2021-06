L’ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del nuovo allenatore azzurro, Luciano Spalletti.

“Spalletti? Non mi sono ancora fatto un’idea, prima preferisco aspettare il campo e capire chi rimarrà, tra i big. Voglio vedere che lavoro riuscirà a fare senza fare valutazioni ora. Nessuna aspettativa particolare, ma per me è fondamentale che restino i calciatori più forti, Koulibaly in primis”.