Liguori: “Spalletti-Napoli? Spero non sia stato preso per allontanare Insigne”

Il giornalista e direttore di TgCom Paolo Liguori ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della prossima stagione del Napoli di Spalletti.

“Spalletti? Ha vissuto i suoi momenti migliori e peggiori in carriera a Roma, andandosene da signore. Ha valorizzato Totti nel momento più alto della sua carriera facendogli vincere la scarpa d’oro e mostrò un calcio rivoluzionario, il quale oggi molte squadre praticano, il 4-2-3-1. Spero solo che non sia stato preso per togliere Insigne dal Napoli come ha fatto con Totti alla Roma. Ha un carattere forte, è molto orgoglioso ma anche generoso. È un aziendalista, che può essere anche un pregio. Sarà compatibile con De Laurentiis? All’inizio sicuramente, ma se si dovesse aprire un conflitto fra i due sono sicuro che andrebbe via”.

“Mercato? Sicuramente qualcosa chiederà. Non so se riuscirà a rapportarsi al meglio con Giuntoli per questo aspetto. Sotto alcuni punti di vista, a livello caratteriale, è molto simile a Gattuso, ma, in più, Luciano è permaloso. Non sopporta molto le critiche. Napoli è una piazza a doppio taglio, da un lato può essere la scelta sbagliata, ma dall’altro, se dovesse vincere, potrebbe esaltarsi. Il miglior allenatore sulla piazza era Allegri, e De Laurentiis non è riuscito a prenderlo”.