Laudisa: “Ingaggio di Mertens pesante! Emerson-Napoli? Vi spiego”

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ancelotti torna sul Cavallo Blanco, anche se ancora deve liberarsi dall’Everton, vedremo cosa accadrà ma di sicuro il Real torna a parlare italiano. Taglio degli ingaggi nel Napoli? L’ingaggio di Mertens, così come quello di Insigne, sono molto pesanti, questa prospettiva però non riguarda solo il Napoli ma tutte le società. Emerson-Napoli? Bisogna fare i conti anche con l’Inter, che ha delle mire su di lui, e bisogna vedere anche quanto chiede il Chelsea: i blues non fanno sconti”.