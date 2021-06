La Repubblica questa mattina fa il punto sulla trattativa che ha spinto De Laurentiis a puntare su Spalletti per la panchina azzurra.

Il club non poteva permettersi il lusso di una scommessa, infatti, avendo già fallito la qualificazione per la Champions League per due stagioni di fila e subito un grande danno economico. Ritornare subito ad alti livelli è per il Napoli un’ impellente necessità e De Laurentiis è convinto di avere più possibilità di riuscirci con la preziosa collaborazione di Spalletti, che è stato blindato non a caso con un contratto a lunga scadenza: dalla durata di minimo due anni. Ma il presidente si è riservato l’ opzione addirittura per prolungarlo strada facendo per altre due stagioni, fino al 2025. Dipenderà ovviamente da due fattori: risultati e feeling che si creerà tra i due, che hanno entrambi caratteri forti e alle spalle screzi di cui si è molto parlato nel mondo del calcio.