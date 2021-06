Gazzetta: Sarri alla Lazio, la firma è questione di ore

Come ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri è a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Lazio:

“La firma di Sarri potrebbe addirittura essere una questione di ore, al massimo di un paio di giorni. La Lazio, pur restando ferma ai 3 milioni netti come parte fissa dell’ingaggio, si è spinta un po’ più in là con i bonus (all’inizio quantificabili in 500 mila euro), in modo da avvicinarsi ai 4 milioni (tutto compreso) chiesti da Sarri. E anche sul piano tecnico il colloquio Tare-Sarri ha fatto registrare un’intesa quasi piena”.