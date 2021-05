Zeman: “Osimhen calciatore importante. Che spreco aver buttato la Champions…”

Zdenek Zeman, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il campionato inglese è il migliore al momento. Loro mentalità li aiuta ad ottenere questi risultati soprattuto perché si allenano meno ore in settimana ma lo fanno come se fosse una partita. Calciatori in Italia non vogliono allenarsi molto perché dicono che si stancano. Il Napoli si è mangiato la qualificazione Champions così come quello scudetto 3 anni fa. Sconfitta Col Verona è arrivata più per motivi mentali che tecnico-tattici. Spalletti? È bravo ma deve introdursi al meglio nell’ambiente napoletano. Osimhen calciatore importante. Spalletti fa parte di quella categoria di allenatori che vogliono trasmettere ai propri giocatori la lor idea di calcio. Pretende che in campo si metta in pratica un calcio fatto a sua immagine e somiglianza. Avrei voluto dare tanto per Napoli. È una città che vive di calcio. Volevo dare delle soddisfazioni ma per motivi societari e di rosa non ci siamo riusciti. Non era una squadra da retrocessione”.