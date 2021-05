Tavecchio: “La Superlega non sta né in cielo né in terra. Ecco cosa farei io ai club coinvolti”

L’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio, intervistato al programma Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo, ha espresso la sua opinione sul progetto Superlega.

“Una competizione che non sta né in cielo né in terra, perché il calcio appartiene a tutti, non ad una cerchia ristretta di squadre. Delle sanzioni verso i fondatori sarebbero giuste, ma saranno solo di natura economica, visto che la Uefa non può lasciar fuori dalle competizioni Juventus, Barcellona e Real Madrid. Ceferin non sarà morbido nei confronti delle società coinvolte. Io terrei le squadre fuori dalle coppe per un anno, oltre ad una pesante multa”.