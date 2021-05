Tanto cuore, ma non basta. Italia eliminata dal Portogallo agli Europei Under 21

Tanto cuore da parte degli azzurrini, ma non basta. Il Portogallo vince ai supplementari per 5-3 e vola in semifinale degli Europei di categoria. I lusitani partono subito forte e vanno addirittura sul 2-0 con una doppietta di Dany Mota, attaccante del Monza. La partita sembrava indirizzata, ma allo scadere del primo tempo Pobega porta il risultato sul 2-1. A inizio della ripresa è il Portogallo a segnare per primo, con Gonzalo Ramos. Dopo un minuto Gianluca Scamacca accorcia le distanze e sigla il 3-2. Gli azzurrini troveranno anche il 3-3 a pochi minuti dallo scadere. Grande azione di Sottil sulla fascia e gol di Cutrone. All’inizio dei tempi supplementari viene espulso Lovato, lasciando l’Italia in 10. Gli azzurrini resistono fino al secondo tempo supplementare dove il Portogallo porta a casa il match con i gol di Jota e di Francisco Conceiçao.

Passa il Portogallo con merito, ma è da elogiare il grande carattere degli azzurri, che più volte hanno risollevato le sorti di un match che sembrava segnato.