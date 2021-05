Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul, seguito anche dal Napoli, è in cima alla lista dei desideri del Milan. La valutazione si aggira sui 40 milioni di euro. Nella trattativa potrebbero essere inseriti giocatori quali Hauge, Gabbia e Daniel Maldini. Un’altra via per arrivare al forte calciatore dei friulani è quella delle cessioni. Potrebbero essere sacrificati Krunic e Castillejo.