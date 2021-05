Secondo La Nuova Sardegna nelle ultime ore il Napoli si sarebbe mosso per Radja Nainggolan. Luciano Spalletti è da sempre un grande estimatore del belga, tanto che nel 2018 arrivò all’Inter per suo volere. Per il quotidiano il nuovo tecnico azzurro vorrebbe ripetere l’operazione e portare l’ex Roma a Napoli, anche se ad oggi il ninja sembra fare muro in quanto il suo desiderio è quello di proseguire al Cagliari anche la prossima stagione.