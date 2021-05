Matteo Moretto, giornalista di Sky Sport, ha riportato su twitter le ultime notizie riguardanti Fabian Ruiz, uno dei possibili partenti del Napoli in questa finestra di mercato. Le sue parole:

“Fabián Ruiz ha un contratto in vigore con il Napoli fino a giugno 2023 e ad oggi non rinnoverà. Il nazionale spagnolo è in attesa del mercato ma l’Atlético non è così caldo“.