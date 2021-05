Sconcerti: “La Nazionale punti alla semifinale. La Lazio con Sarri farebbe un affare. Spalletti? Potrebbe avere un problema”

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di vari temi, tra cui la Nazionale, Sarri e il possibile approdo alla Lazio e Spalletti-Napoli.

“Obiettivo della Nazionale? Almeno arrivare in semifinale, anche se ci sono 5-6 squadre sullo stesso piano. Ultimamente non ho vista una Nazionale brillante, anche se ora Jorginho è il miglior play in Europa. Per tante partite la caratteristica è stata la transizione rapida, nelle ultime partite ho visto una squadra lenta e un po’ sconclusionata. Ora vedremo cosa porterà un torneo così importante”.

“Sarri-Lazio? Chi prende Sarri fa sempre un affare, e lo fa anche lui. A Sarri interessa il progetto tecnico e la Lazio ce l’ha. Ricominciare dalla Lazio è molto meglio, potrebbe essere un rilancio. Con Mourinho e Sarri a Roma si avrebbe un grande calcio”.

“Spalletti-Napoli? Potrebbe non essere padrone della piazza, vedremo come reagirà. Questo sarà un problema che potrebbero avere anche gli stessi Mourinho e Sarri”.