Niente nodi per la Lazio, la Juve svincola Sarri

La Juventus svincola Sarri. E’ questa la notizia migliore per la Lazio che finalmente ha il via libera per ingaggiare Maurizio Sarri. Di fatto il contratto con i bianconeri era posto in essere, ma il presidente Agnelli ha preferito non esercitare l’opzione che prevedeva il rinnovo per il terzo anno del contratto. In ogni caso all’allenatore andranno 2,5 milioni e la possibilità di potersi accordare con chiunque voglia il tecnico e in questo caso pere che i biancocelesti siano più che determinati.