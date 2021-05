Iannicelli: “Mi aspettavo delle scuse da Gattuso, non si è assunto le sue responsabilità”

Il giornalista Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 facendo un bilancio generale della situazione partenopea circa gli allenatori: “Luciano Spalletti farà bene a Napoli. Fino al 30 giugno, il mister è legato contrattualmente all’Inter. Dal punto di vista tecnico, si deve aspettare. Possibili deroghe? Nessuna: i rapporti con l’Inter sono pessimi. Da Gennaro Gattuso mi aspettavo che chiedesse scusa. Almeno un tweet o una delle sue storie su Instagram per dire che il gruppo non ha ottenuto un risultato che avrebbe meritato. Gattuso fa la vergine violata: dov’è la presa di responsabilità? Negli ultimi due mesi, Rino ha trattato con la Fiorentina, come era lecito che fosse. Però, fratello mio caro, se parli con la Fiorentina a campionato in corso, se parli col Napoli quando in Campania c’è ancora Carlo Ancelotti, allora non venirmi a dire che Aurelio De Laurentiis sbaglia, non accusare il presidente se si guarda intorno quando le cose vanno storte. Gattuso doveva chiedere scusa per la Champions non centrata. Vi dirò di più: il suo Napoli poteva competere per lo Scudetto. La Champions, a conti fatti, era il minimo sindacale. Qualche campanello era suonato, ma non sarà stato colto in tempo. La stagione è stata da 5 in pagella”.