L’ex calciatore del Napoli Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di TMW Radio del nuovo allenatore azzurro, Luciano Spalletti. Queste le sue parole:

“Spalletti? E’ un ottimo allenatore, sa valorizzare i suoi giocatori, ma non deve soltanto fare questo ma portare risultati, come tutti gli allenatori. Vedremo che obiettivo gli darà la società. Insigne? Non è come il caso di Totti e Icardi. Lui è nel pieno della maturità, Spalletti è contento di allenarlo”.