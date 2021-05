È stato accostato al Napoli più volte anche se non insistentemente, il futuro di Rodrigo De Paul potrebbe essere spagnolo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato, il talento argentino è la prima scelta di Simeone per il suo Atletico Madrid. La concorrenza però non manca: anche Pioli lo ha chiesto per il suo Milan, mentre la Juventus lo osserva attentamente. Il Napoli, dunque, sembra non essere nemmeno in corsa per l’acquisto di De Paul.

https://twitter.com/NicoSchira/status/1399385249247866884?s=20