Secondo il Mundo Deportivo, c’è interesse anche dalla Spagna (oltre che da Fiorentina e Lazio) per il terzino del Napoli Elseid Hysaj.

Il calciatore albanese, in scadenza il 30 giugno, rappresenta un’alternativa per il Real Betis nel caso in cui dovesse partire Emerson Royal, che dovrebbe tornare al Barcellona.