Il Secolo XIX parla del mercato in casa Sampdoria, costretta a vendere: il Napoli è in fila per un esterno blucerchiato.

Infatti, “Ferrero si aspetta dalla sessione estiva della campagna trasferimenti di realizzare almeno 27/28milioni di plusvalenze”, scrive il quotidiano. Ecco che si apre lo scenario di una possibile cessione di Thorsby, che fa gola ad Atalanta, Lazio e, appunto, Napoli.