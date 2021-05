CorrMezz – Maksimovic non è più così convinto di lasciare

Nikola Maksimovic potrebbe rimanere a Napoli anche il prossimo anno.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, nei mesi precedenti era emersa una sua richiesta per il rinnovo con cifre davvero esorbitanti per il valore del calciatore: una situazione che nelle ultime settimane sembra essere cambiata. Il difensore serbo aspetta una proposta dal Napoli per trovare un punto di comune accordo e continuare la propria esperienza a Napoli, consapevole di aver sbagliato a richiedere un prezzo troppo alto per le sue prestazioni. Potrebbe capovolgersi completamente tutto nelle prossime settimane.

Intanto Maksimovic osserva e rimane in attesa di sviluppi nelle prossime settimane.