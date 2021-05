Corbo: “Spalletti è un professionista ma deve rivedere qualcosa. Sul mercato…”

Antonio Corbo, giornalista, ha parlato a Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live, focalizzandosi su alcuni temi riguardanti il Napoli.

“Spalletti viene da due avventure con confusioni non belle, ma è un professionista e ha competenze per emergere. Deve rivedere qualcosa in quel che dice. Se pronuncia tre parole in meno, diventa il mister perfetto. Si è ritrovato come nemico di Totti a Roma e coinvolto nella vicenda Icardi, è stato sempre lasciato solo”.

“Se non terminano gli Europei, non si muove il calciomercato. Altrimenti si cade nelle stesse notizie lette su Benitez e Conceiçao. Il Napoli come impresa è stato gestito bene, mentre il Bari male e questo pesa per le casse partenopee. In questo mercato conta la competenza e non i soldi”.