Nelle scorse ore era stato reso noto il cambio di sede necessario per la Copa America 2021, a causa dell’importante aumento di casi Covid in Argentina, paese che inizialmente avrebbe dovuto ospitare il torneo. La CONMEBOL ha annunciato da poco la nuova località in cui si terrà la Copa: sarà il Brasile. Ancora da decidere gli orari e le date delle partite.

“Il più antico torneo per squadre nazionali del mondo farà vibrare l’intero continente!“, ha dichiarato la CONMEBOL.