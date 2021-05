Clamoroso dalla Spagna: nessuno dei club fondatori è veramente uscito dalla Superlega!

Ha del clamoroso l’ultim’ora arrivata dalla Spagna: nessuno dei club fondatori è veramente uscito dalla Superlega. È stato il quotidiano El Confidencial a lanciare l’indiscrezione, citando il documento firmato il 17 aprile dalle squadre fondatrici.

“I fondatori hanno deciso di possedere congiuntamente e in egual modo la European Super League Company SL, una società a responsabilità limitata che possederà e gestirà la Superlega direttamente e attraverso una serie di sussidiarie”, scrive il quotidiano. “Nessuna delle squadre che sono uscite ha venduto la propria partecipazione: le azioni che possiedono nella società che gestirà la Superlega sono state mantenute. L’accordo con gli investitori è quindi ancora in vigore, nessuno dei club ha tentato di risolverlo né ha denunciato il contratto in tribunale. La conclusione è ovvia: i club sono ancora membri a pieno titolo. Tutti, nessuno escluso, vanno avanti, anche se qualcuno dice il contrario”.