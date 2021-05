Ceravolo: “Emerson Palmieri un ragazzo intelligente. Gli piacerebbe tornare in Italia”

Franco Ceravolo, ex ds del Palermo, uomo che ha portato Emerson Palmieri in Italia, ha parlato del terzino in forza al Chelsea alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Emerson è un ragazzo sveglio. Al momento del suo approdo a Palermo, mi chiese un istruttore di italiano. È nel giro della Nazionale, sarebbe contento di tornare in Italia, me ne ha sempre parlato bene. Non lo sento da un po’, lo chiamerò per fargli i complimenti per la vittoria della Champions League”.

“I blues hanno due-tre giocatori per ruolo, non è facile trovare dello spazio. Stiamo parlando di un giocatore con potenzialità, intelligenza tattica e un bel piede. Spalletti ha bene in mente quali sono le sue qualità, avendolo già allenato alla Roma. Non ho idea di cosa cerchi. Ha un allenatore che avrà già dato le sue direttive“.